Auto raakt van de weg bij Oude Pekela

Oude Pekela - Een automobilist is maandagmorgen om 10:20 uur gewond geraakt bij een ongeluk op De Akkers in Oude Pekela. De oorzaak is nog niet duidelijk. De brandweer werd weer geannuleerd nadat ze waren opgeroepen.