24-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Nieuwe scan auto in gebruik

Groningen - Vanaf vrijdag rijdt er een nieuwe scanauto door de stad. De wagen pikt de niet-betalende parkeerders er automatisch tussenuit. Meldt Oogtv.nl

“Zo kunnen we makkelijk de hele stad controleren, emissievrij”. In een dag kunnen alle betaald parkeren plekken in de stad gecontroleerd worden. De auto is met opzet duidelijk herkenbaar gemaakt.

Video