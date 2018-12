24-12-2018, Martin Nuver 112Gr. tekst, foto & video

Monument onthuld ter nagedachtenis fataal kerstdrama 2016 (Video)

Groningen - Aan de Bornholmstraat is afgelopen woensdag een monument onthuld ter nagedachtenis aan de drie jongens(18, 19 en 21 jaar) mannen die op kerstavond in 2016 om het leven kwamen bij een tragisch auto-ongeluk op de Bornholmstraat.

Maandagavond is het exact twee jaar geleden. Dit initiatief kwam van de ouders van Matthijs Hofstra, een van de slachtoffers, ook de nabestaanden van Murphy Lekkerkerker en Brian Pestman werkten er aan mee om het te realiseren op de plek aan de Bornholmstraat.

Drie jongens in de bloei van hun leven waren er ineens niet meer na het Kerstdrama 24 december 2016. Wij namen maandagmiddag een kijkje bij het monument. Een kaarsje werd maandagmiddag gebrand bij het nieuwe monument.

Het gemis is er nog alle dagen aldus een mevrouw die ook ter plaatse was. `Fijn dat er een plekje is waar we ze kunnen herdenken `.

Archief item van 2016 van de bewuste avond.

Dvhn