24-12-2018, Martin Nuver / 112 Groningen.nl

Forse schade aan loods na brand bij taxibedrijf (Video)

Groningen - Een loods van taxibedrijf Oost aan de Oostendeweg in de stad is maandagmiddag om 14:15 uur in brand gevlogen.

Er werd opgeschaald naar het sein "middel brand". De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens het laden van accu's in de loods. De brandweer was snel ter plaatse en heeft een binnenaanval uitgevoerd en de brand was snel uit. De loods liep door de brand ernstige schade op.