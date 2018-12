24-12-2018, Michael Huising - 112Groningen

Meerdere voertuigen betrokken bij botsing Wildervank (Update)

Wildervank - Op de J. Kammingastraat in Wildervank zijn maandagmiddag twee auto's tegen elkaar gebotst. Een derde voertuig belandde in het water.

Dit gebeurde nadat de bestuurster van de witte auto de oprit wilde inrijden naast de woning. Dit werd door de achterop rijdende grijze auto over het hoofd gezien.

Het is niet bekend of de laagstaande zon hier een rol in heeft gespeeld. Door de klap schoot de witte auto tegen een geparkeerde auto, deze belandde hierdoor in het water. De bestuurster van de witte auto is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis. De verkeersongevallenanalyse heeft het ongeval onderzocht en vastgelegd.

Berger Hamstra uit Tynaarlo kwam vervolgens met twee voertuigen ter plaatse om de drie betrokken voertuigen af te voeren.