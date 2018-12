24-12-2018, Mark Heikens - 112Groningen

Rookontwikkeling in controleruimte NAM-locatie Wagenborgen

Wagenborgen - Bij een winningslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen is maandagavond rook ontstaan, doordat er olie vrijkwam uit een compressor.

De rook ontstond in een controlekamer van de winningslocatie. Volgens de woordvoerder van de brandweer, was de situatie snel 'meester'. Na een controle te hebben uitgevoerd, keerde de brandweer terug naar de kazerne.