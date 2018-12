24-12-2018, Joey Lameris - 112Groningen

Brandweer assisteert ambulancedienst

Groningen - De brandweer van Groningen heeft maandagavond geholpen bij een incident aan de Verlengde Hereweg in Groningen.

Volgens omstanders had de thuiszorg alarm geslagen nadat geen gehoor werd gegeven aan de deurbel. De politie kwam ter plaatse die de assistentie van de ambulancedienst en brandweer inschakelde. De brandweer heeft een raam ingeslagen en is begonnen met de hulpverlening. De persoon is in onbekende toestand naar een ziekenhuis gebracht.