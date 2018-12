25-12-2018, Martin Nuver 112Gr.

Vrachtwagen op de kant in een sloot (Video)

Enumatil - Op de Kerkeweg tussen Enumatil en Den Horn raakte Kerstavond rond 21:30 uur een veevoer vrachtwagen naast de weg. De weg was maar 2,3 meter breed en er was een zacht wegdek ter plaatse.

Niemand raakte gewond. Als de chauffeur verkeerd was gereden is niet bekend. 1e Kerstdag wordt het gevaarte geborgen door berger Poort uit Hoogkerk. Later meer op 1e kerstdag. Update 02:30