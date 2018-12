25-12-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl & info tvnoord.nl

Mogelijke plofkraak in Ter Apel

Ter Apel - Mogelijk dat er 1e kerstdag vroeg wat aan de hand was bij de pin automaat in Ter Apel. Voor de zekerheid kwam de EOD langs. Men dacht aan een plofkraak. Meldt Rtvnoord.nl