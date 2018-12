27-12-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl & info tvnoord.nl

Poging kraak Ter Apel, getuigen gezocht

Ter Apel - Mogelijk dat er 1e kerstdag vroeg wat aan de hand was bij de pin automaat in Ter Apel. Voor de zekerheid kwam de EOD langs. Men dacht aan een plofkraak. Meldt Rtvnoord.nl

Om 05:15 uur kwam vanuit een particuliere alarmcentrale het bericht binnen dat twee mannen zich bij de automaat van ABN AMRO verdacht hadden opgehouden en na enige tijd weer vertrokken.

Update: 1e kerstdag om 10:45 was er een monteur aanwezig. De geldklep was ontzet. Normaal is hij in bedrijf nog.

Update 2: Bent u getuige geweest bel dan 09008844

