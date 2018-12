26-12-2018, Martin Nuver 112Gr.

Meetpaal van RWS omver gereden op N46

Groningen - Een telpaal(meetpaal) van Rijkswaterstaat die op zonne energie werkt is 2e Kerstdag omver gereden. Een automobiliste kwam de bocht op de ringweg N46 in en gleed van de weg af door nog onbekende reden verklaarde ze.

Niemand raakte gewond. De paal was kapot en is afgevoerd. Poort heeft de auto geborgen die linksvoor wat scchade had opgelopen bij de draai om de as. Verkeer kon tijdelijk over 1 rijstrook.

Tv Noord