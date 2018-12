27-12-2018, Tonnie Stam 112Gr.

EOD in Delfzijl voor groot explosief

Delfzijl - Een groot explosief liet donderdagmorgen de EOD uitrukken naar de Stationsweg in Delfzijl. Daar werd een huls gevonden van zo`n 40 cm. Ze waren bezig een lading zand over de gevonden kelders heen te maken toen hij werd aangetroffen.

Toen de EOD ter plaatse kwam in Delfzijl bleek de huls na onderzoek leeg te zijn, hij werd meegenomen voor onderzoek.