27-12-2018, Tonnie Stam 112Gr.

EODD in Delfzijl voor groot explosief

Delfzijl - Een groot explosief liet donderdagmorgen de EODD uitrukken naar de Stationsweg in Delfzijl. Daar werd een huls gevonden van zo`n 40 cm. Ze waren bezig een lading zand over de gevonden kelders heen te maken toen hij werd aangetroffen.