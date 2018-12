27-12-2018, Redactie

Gaslek na tuinwerkzaamheden

Winschoten - Bij werkzaamheden in een tuin bij de Esdoornlaan in Winschoten is derde kerstdag(27-12-18) een gasleiding geraakt. Men wou een conifeer verwijderen.

De brandweer zorgde voor de veiligheid. Enexis kwam uiteindelijk ter plaatse om het lek te dichten.