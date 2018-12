27-12-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal - Op de Borgerweg in Ter Apelkanaal was donderdag om 13:35 uur een schoorsteenbrand. De brandweer kwam ter plaatse.

Ter plaatse was de situatie snel onder controle. De schoorsteen werd weer veilig gemaakt en de brandweer deed een nacontrole.