29-12-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Overleden persoon niet door misdrijf omgekomen (Video)

Winschoten - Tweede kerstdag was in een gebouw aan de Oudewerfslaan in Winschoten een levenloos lichaam van een persoon gevonden. Hoelang hij daar lag is onduidelijk.

De politie deed woensdag en donderdag uitgebreid onderzoek. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Men behandeld het als een misdrijf, later zal blijken wat de doodsoorzaak is. De recherche was de gehele dag bezig met sporenonderzoek. Nader info onbreekt verder. Update 29-12-18: Het betrof geen misdrijf heeft onderzoek laten blijken aldus de politie. Men gaat er verder niet op in wat er wel was gebeurd. Video Tv Noord