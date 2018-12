27-12-2018, Ommelanden Midden politie Facebook

Nepvuurwapens in beslag genomen, man(44) opgepakt

Hoogezand - De afgelopen periode heeft de politie onderzoek gedaan naar de handel en wandel in een woning in Hoogezand. In het huis aan de Groen van Pinksterenstraat zouden mogelijk (nep)wapens liggen.