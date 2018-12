Een proef van de politie Den Haag waarbij een jaar lang alle kleding werd gerecycled, is zo goed bevallen dat deze werkwijze nu landelijk wordt ingevoerd. De politie sluit hiervoor aan op de ‘retourstroom’ van het Rijk, waarbij kleding van meerdere overheidsinstanties wordt verzameld en verwerkt. Door deze samenwerking met het ‘categorieplan bedrijfskleding’ van het Rijk en Defensie is het proces kostenneutraal.

Veiligheid was een belangrijke voorwaarde, voorkomen moet worden dat herkenbare politiekleding in handen komt van anderen. Daarom wordt herkenbare kleding verwerkt tot grondstoffen. Daarvoor zet de politie zo’n tien mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in.