28-12-2018, W. Zijlema gsm

Gewonde bestuurder uit auto bevrijd

Thesinge - Een automobilist is vrijdag aan het einde van middag van de Thesingerweg geraakt en in de naastgelegen sloot terecht gekomen.

Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht. Na een half uur was de bestuurder uit zijn voertuig bevrijd door de brandweer. Ambulance- en MMT-personeel hebben het slachtoffer enige tijd op de ongevalslocatie voorzien van medische zorg om vervolgens in het UMCG verder behandeld te worden. Over de verwondingen is niets bekend.