28-12-2018, Redactie

Twee auto`s op de kop op A7

Scharmer - Op de A7 tussen Kolham en Scharmer in de richting van Groningen zijn zaterdagavond om 20:40 uur twee auto`s op de kop terecht gekomen na een aanrijding aldus een omstander.

1 rijbaan was tijdelijk gestremd daardoor. De oorzaak is nog onbekend. Het is onbekend hoeveel gewonden er zijn gevallen.