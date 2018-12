28-12-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl

Buitenbrand in Ter Apel

Ter Apel - Een kleine buitenbrand zaterdagmiddag om 17:14 uur aan de Hoofdkade in Ter Apel. De brand die was snel onder controle.

De oorzaak is nog niet bekend. Nader info ontbreekt.