Vuurwerkverkoop weer van start (2x Video)

Bunde - Nederlanders gingen massaal de grens over om vuurwerk te kopen vrijdag. Maar ook in Nederland ging het los.

Bij supermarkt Lidl in Duitse Bunde vlak over de grens bij het Groningse Bad Nieuweschans bijvoorbeeld staan de mensen al vroeg, bij het krieken van de dag in een lange rij om hun vuurwerk in te slaan.

De motivatie is bij velen dat het mooier vuurwerk is en veel goedkoper in Duitsland zal zijn. Zondag een repo uit de regio Groningen.