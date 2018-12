28-12-2018, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove & Meternieuws.nl Youtube

Regio: Auto uit de bocht gevlogen (Video)

Veenhuizen (Drenthe) - In Veenhuizen is vrijdagavond een auto de bocht uitgevlogen. De auto kwam op de zijkant tot stilstaand in een greppel naast de weg op de Laan Weldadigheid.

Gelukkig vielen er geen gewonden. Waardoir de auto de bocht uit is gevlogen is niet bekend.