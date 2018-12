29-12-2018, Redactie & foto`s 112Gr.

Hoogkerk veegt de rommel weer bij elkaar & vuurwerkteam

Hoogkerk - De zoveelste brand vrijdagavond in Hoogkerk. Steeds buitenbranden(oudejaarsvuren) in het oude dorp. Het is wat onrustig in het dorp aldus een vrouw in een straat dat zaterdagmorgen verlaten was. Maar weer vegen en opruimen.