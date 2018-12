29-12-2018, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vuurwerk is niet aan te slepen in Hoogkerk (Video)

Hoogkerk - De verkoop liep zaterdag boven verwachting, aldus Erik Giezen. Knalvuurwerk en siervuurwerk, maar ook de zogenaamde cakes doen het erg goed dit jaar. Het was continu druk in de winkel.

Afsteken mag alleen as maandagavond 31-12-18 van 18:00 uur tot 02:00 uur s nachts. Wij waren ook weer dit jaar bij Giezen vuurwerk in Hoogkerk aanwezig. Zie video hieronder. Wil je ook nog vuurwerk ga dan a.s. maandag voor 18:00 uur langs in Hoogkerk. Giezen Vuurwerk Middenweg 22 9745 BN Hoogkerk Zondag 30-12-18 is er geen verkoop. We wensen iedereen een gelukkig en gezond en veilig 2019 toe namens de familie Giezen en 112Groningen.nl.