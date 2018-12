30-12-2018, Redactie

Zoek actie naar hond Lara om 10:30 uur

Loppersum - Deze dwergpincher is weggelopen. Hij is doof en blind en is weg. Hij is 14 jaar oud.

Men heeft de hele avond en nacht al gezocht. Om 10:30 uur zondag is er een zoektocht. Zie flyer.