Auto belandt in het Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Hoofdkade in Stadskanaal is zondagmiddag een auto in het water beland. Niemand raakte gewond.

Waarschijnlijk is de auto door een onbekende oorzaak van een oprit gerold om in het water tot stilstand te komen. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto uit het water gehaald. De berging van de auto trok veel bekijks bij omstanders.