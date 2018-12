30-12-2018, 112gr

Vuurwerk naar hulpverleners

Groningen - Hulpverleners van de brandweer en de politie zijn zaterdagavond in de Groningse wijk Paddepoel door een groep jongeren bekogeld met vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen ging het om 'zwaar vuurwerk'. Aldus Rtvnoord.nl

Verder zijn de ramen van een politieauto ingeslagen en is een brandweerwagen bekogeld met een bierflesje. Er is niemand opgepakt en er is ook geen aangifte gedaan. 'De politie had geen zicht op de daders', zegt de woordvoerder.

