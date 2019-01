11-01-2019, politie.nl, bron

Robert Huter(72) uit Haren nogsteeds vermist, zoektocht

Haren - R.J. Huter is op 29 december 2018 om 09.45 uur vertrokken op een donkerrode damesfiets van het merk Batavus, de fiets heeft zwart grijze fietstassen.

Hij zou volgens zijn vrouw gaan kijken naar een nieuwe fiets omdat recent een van hun fietsen was gestolen. Het is bekend dat de heer Huter op 29 december 2018 omstreeks 10:00 uur bij de Albert Heijn,Kerkstraat 27, 9751 BB in Haren is geweest.

Hierna ontbreekt ieder spoor. Het is niets voor de heer Huter om zolang niets van zich te laten horen.

De 72-jarige heer Huter is afhankelijk van medicijnen.

Update 11-01-19: De stichting Signi zet zaterdag opnieuw speurhonden in om hem te zoeken.

Huter wordt inmiddels twee weken vermist.

