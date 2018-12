30-12-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Politie veegt Voermantraat schoon (Video)

Groningen - Om 22:50 uur zondagavond werd de Voermanstraat in Paddepoel schoon geveegd door de mobiele eenheid. Er was veel politie op de been. De sfeer is grimmig.

Ze verzamelden eerst bij de Parrel aan de Eikenlaan. Ook de brandweer was aanwezig en de Milieudienst. 1 persoon werd aangehouden voor zover bekend. Al dagen is het onrustig in Paddepoel en Hoogkerk. Dvhn