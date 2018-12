31-12-2018, redactie

Veel aanhoudingen: Upload je video vraagt de politie (Video)

Groningen - Maar liefst vijftien mensen zijn afgelopen nacht aangehouden bij de onrust in de Voermanstraat in de wijk Paddepoel. Openbare geweldpleging en vernieling is de verdenking. Dat meldt de Nos site.

Vier zijn alweer vrij gelaten. 1 agent raakte gewond. De mobiele eenheid trad op, het was lang onrustig in de wijk.

Vanavond is er veel extra politie op de been. Men houdt de wijk nauwlettend in de gaten. Ook in Hoogkerk en andere wijken is de politie scherp.

Burgemeester Den Oudsten is maandagmorgen bij gedupeerde en geschokte bewoners op bezoek geweest. Dit tolereren we niet.

Getuigenoproep Voermanstraat



Als je zondagavond in de wijk Paddepoel in Groningen strafbare feiten hebt gefilmd met je smartphone kun je de beelden via dit formulier met ons delen. Alvast dank! Upload uw beeldmateriaal via https://www.politie.nl/aangifte-of-me…/uploadformulier.html…

