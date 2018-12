31-12-2018, Melarno Kraan 112Gr.,

Kleine brand snel onder controle

Oude Pekela - Op de Industrieweg-West in Oude Pekela werd maandagmorgen om 10:13 uur een brand gemeld.

Er was een kleine brand binnen in een soort olie unit aldus de woordvoerder van de brandweer. De brand was al uit voordat de brandweer aankwam. Ze deden een nacontrole.