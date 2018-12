31-12-2018, Mélarno Kraan & Henk Timmer - 112Gr.

Auto botst tegen boom in Blijham

Blijham - Op de Oosteinde in Blijham is maandag rond het middaguur een auto tegen een boom gebotst.

De brandweer van Bellingwedde werd opgeroepen, maar kreeg al snel te horen dat hun hulp niet nodig was. Wel is een ambulance ter plaatse om de bestuurder op verwondingen te controleren. Waardoor de auto tegen de boom is gebotst is niet bekend.