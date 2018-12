31-12-2018, Mark Heikens 112gr. & Marc Zijlstra 112Gr.

Carbid schieten in Wagenborgen

Wagenborgen - Maandag is er weer het jaarlijkse en oorverdovende Carbidschieten in Wagenborgen. Om 10.00 uur maandagmorgen werden de eerste bussen afgeschoten.