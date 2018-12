31-12-2018, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Vuurpijl veroorzaakt kleine dakbrand

Haren - De brandweer van Haren werd op oudejaarsavond opgeroepen voor een dakbrand aan het Roggeveld.

Ter plaatse was er op het dak naast een raam een brandje ontstaan onder de dakpannen. Door snel optreden is erger voorkomen. De hoogwerker van brandweer stad kwam ter plaatse voor assistentie maar hoefde niet in actie te komen.

De brandweer heeft een nacontrole gedaan waarna men retour naar de kazerne ging.