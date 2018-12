31-12-2018, Redactie

Zes arrestanten blijven gezellig in de cel tijdens oud & Nieuw

Groningen - Zes van de mannen die de politie zondag had aangehoudenin Paddepoel brengen de jaarwisseling door in een cel. Dat voorkomt dat dezelfde mensen weer opnieuw voor ellende zorgen.

Zondag werden er 15 man aangehouden. De Burgemeester kwam maandag persoonlijk langs in Paddepoel.