31-12-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Kar met tractorbanden gaan in vlammen op

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is maandagavond opnieuw opgeroepen voor een afval/rommel brand aan de Hoofdweg in Wagenborgen.

Bij aankomst van de brandweer stond er een kar met tractorbanden in de brand. Met een straal Hoge Druk werd de brand geblust. De Gemeente Delfzijl heeft het afval meegenomen.