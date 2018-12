31-12-2018, Michael Huising 112Gr.

Schuurtjebrand naast zwembad in Muntendam

Muntendam - Aan de Kleine Venne in Muntendam was oudjaarsavond om 22:55 uur een brand in een schuurtje naast het zwembad. Er was veel rookontwikkeling.

Men was eerst bang dat het zwembad zal branden. De brand was snel uit.