31-12-2018, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Auto volledig uitgebrand in Paddepoel

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagavond om 22:40 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Grote beerstraat in de wijk Paddepoel.

Tone de brandweer arriveerde stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel gedoofd.

De politie was met meerdere eenheden ter plekke mdat het al een aantal dagen onrustig is in de wijk. De auto kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.