01-01-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Uitslaande woningbrand in Borgsweer (Video)

Borgsweer - De brandweer heeft dinsdagochtend een uitslaande brand in een woning geblust in Borgsweer. Bij aankomst van de brandweer stond de woning volledig in de brand. De bewoner kon het pand vroegtijdig verlaten.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer van Wagenborgen, Woldendorp en Delfzijl konden niet voorkomen, dat de woning volledig werd verwoest. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.