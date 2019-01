01-01-2019, BrandweerGroningen bron & Video Martin Nuver

Veilige jaarwisseling voor meeste inwoners uit onze provincie! (Video)

Groningen - De meeste inwoners uit onze provincie konden genieten van een (brand)veilige jaarwisseling. In totaal zijn we op oudejaarsdag tussen 18.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur (Nieuwjaarsdag) 101 keer ingezet.

De brandweer is het vaakst ingezet in de gemeenten Groningen, Pekela en Midden-Groningen. In de meeste gevallen ging het om buitenbrandjes (bijvoorbeeld vreugdevuren), dit was namelijk in 81 van de 101 incidenten het geval. Er waren geen grote incidenten.

Meer meldingen

Daarnaast zijn we elf keer ingezet voor kleinere branden in en rondom gebouwen. Bijvoorbeeld in schuurtjes en daken. In drie gevallen bleek het niet om een gebouwbrand te gaan. Ook zijn we ingezet bij vijf autobranden, twee containerbranden en een automatisch brandalarm en hebben we een keer de ambulance geassisteerd. In vergelijking met de vorige jaarwisseling zijn we afgelopen nacht 25 keer vaker ingezet. Dit komt met name doordat de weersomstandigheden voor feestvierders deze jaarwisseling beter waren dan vorig jaar. Het bleef droog en de temperatuur was aangenaam.

Samenwerking met politie en milieudiensten

Tijdens de jaarwisseling hebben wij samen met de politie en milieudiensten rondgereden om te surveilleren. Zo konden we brandstapels bijvoorbeeld meteen opruimen. Door samen te werken versterken we elkaar en kunnen we efficiënt te werk gaan. In de stad Groningen is ook het multi-surveillanceteam actief geweest. Het team doet de eerste verkenning van buitenbrandjes. Het team ontving 94 meldingen, waarbij we 28 keer zijn ingezet.

Bijzondere nacht

We zijn vaker ingezet dan de voorgaande jaarwisseling, maar hebben de jaarwisseling in het algemeen als gemoedelijk ervaren. Het blijft een bijzondere nacht waarin veel van onze collega’s paraat staan om in actie te komen. We zijn blij dat al onze collega’s aan het einde van de nacht veilig naar huis konden keren. Er is namelijk geen geweld of agressie gebruikt.