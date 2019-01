01-01-2019, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl & 112Gr.

53,9 miljoen in Glimmen gevallen

Glimmen - Glimmen wordt nog rijker. Glimmen is een dorp met ruim 1100 inwoners en heeft één postcode (9756). Diverse mensen waren blij verrast.

Iedereen die meespeelt met de Postcode Loterij valt dus in de prijzen. In het programma Postcode Loterij Miljoenenjacht (rond 22.15 uur de finale live op RTL 4) is live te zien wie de winnaars zijn.

Het hele dorp was om 18:00 uur uitgelopen naar de Nieuwe Schoolweg in Glimmen waar de truck staat. Vorig jaar viel de PostcodeKanjer in het Friese dorp Eastermar.

Deelnemers uit het winnende postcodegebied 9756 AK verdelen in totaal 26,95 miljoen euro.

