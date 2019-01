01-01-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Youtube

Met scootmobiel de sloot in (Video)

Finsterwolde - Op de C.G.Wiegersweg bij Finsterwolde is 1 januari een man met zijn scootmobiel in de sloot terecht gekomen. Er was enorm harde wind.

Omstanders hielpen de man er snel weer eruit. Hij was erg geschrokken.