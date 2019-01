02-01-2019, Joey Lameris 112Gr.

Scooterrijder gewond na aanrijding met auto

Groningen - Dinsdagavond rond 20:45 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een aanrijding met letsel aan de Oude Ebbingestraat in Groningen.

Op de kruising van de oude ebbingestraat en de Turfsingel was een scooterrijder aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is in de ambulance gecontroleerd. De politie deed een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies is gebeurd wordt nog onderzocht.