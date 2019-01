02-01-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust coniferenbrand in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen heeft dinsdagavond een forse buitenbrand geblust aan de Tonnistil in Wagenborgen.

Bij een wooninstelling stond een rij coniferen in de brand. Naast een rij coniferen, ging ook een zelfgemaakte hokje waar versnaperingen worden verkocht in vlammen op.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand, is nog niks bekend.