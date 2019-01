03-01-2019, Tv Noord & 112Groningen tekst & foto Twitter Kustwacht Nederland

Inhoud containers komt bij vaste land

Noordzee/Waddeneilanden - Op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden is een schip containers met onder andere organisch peroxide verloren.

Het is nog niet duidelijk of de containers zijn aangespoeld of nog in zee drijven. De politie adviseert mensen niet aan de containers te komen maar om de politie en brandweer in te schakelen.

Update: Volgens de laatste berichten is het schip(de MSC Zoë) 270 containers verloren. Over de inhoud van deze containers is niets bekend. Het zou gaan om o.a. speelgoed en Ikea spullen en meer. De Eemshaven is tot donderdagochtend dicht voor scheepvaart.

Update: Piepschuim enz. heeft donderdag het vaste land bereikt. Mensen ruimen het massaal op. Het schip kan in totaal 19.000 containers vervoeren.

