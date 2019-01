02-01-2019, Martin Nuver 112Gr.

Vrachtwagen raakt in het Hoendiep (Update)

Groningen - Een vrachtwagen vol bietenpulp is woensdagmorgen om 05:15 uur van de weg geraakt en in het water beland bij het Hoendiep tussen de stad en Hoogkerk.

Brandweer duikers rukten uit maar de man kon gelukkig zelf eruit komen. De chauffeur van de vrachtwagen van een bedrijf uit Drenthe hield een nat pak aan over aan het ongeluk. De schade is groot. Om 14:30 was de vrachtwagen eruit, hij moest eerst 40 ton pulp lossen in het water voordat ze konden takelen. Vanwege opruimwerkzaamheden en berging was de weg tot 19:00 uur dicht Oogtv Rtv Drenthe Meternieuws.nl