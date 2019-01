02-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Verdachten rellen Paddepoel weer vrij

Groningen - Alle mensen die waren aangehouden bij de rellen in Paddepoel zijn weer op vrije voeten.

Ook de laatste zes personen die de Oudejaarsnacht in de cel doorbrachten zijn vrij. De politie is nog bezig met het onderzoek naar hun betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of het zestal vervolgd gaat worden.

Op 30 december werden 14 mensen aangehouden na rellen in de Voermanstraat. Acht van hen konden een dag later weer gaan omdat er onvoldoende bewijs tegen hen was.