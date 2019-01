02-01-2019, Mobiele telefoon foto`s

Speeltoestel vat vlam in Selwerd

Groningen - Bij OBS de Wegwijzer aan de Prunusstraat was woensdagavond om 21:30 uur een brand in een speeltoestel.

Vandalen staken papier in de brand op het speeltoestel. De brand was snel geblust. De schade is groot.