03-01-2019, Foto Twitter Kustwacht Nederland & Henk Henstra 112gr.

Zoekactie naar verloren containers & Peroxide gevonden

Groningen - De rederij van het containerschip is inmiddels een zoek en een bergingsoperatie gestart.

Sonarboten worden ingezet om de zoekgeraakte containers op te sporen. Het schip MSC Zoe verloor in de nacht van dinsdag op woensdag 270 containers, veel zijn nogsteeds zoek.

Tussen de containers bevinden zich 3 met organisch peroxide, dit zit in poedervorm in vaten. Het is nog niet duidelijk om welk type het gaat en of deze containers inmiddels aan land zijn. Waarschuwing: niet aankomen en politie/brandweer bellen.

Update: Op het strand van Schiermonnikoog is donderdagmorgen een zak met 25 kilo peroxide gevonden. Raak het niet aan als je het vind. Het schip kan in rond de 19.000 containers vervoeren.

Wij zijn vrijdag op Schiermonnikoog voor een verslag.